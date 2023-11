Xbox advarer deg nå før spillene dine forlater Game Pass

HQ

Det er frustrerende å være midt i et nytt favorittspill en dag, og neste morgen innse at eventyret du gledet deg til å gjenoppta, plutselig har forsvunnet fra Game Pass uten så mye som et "takk for tiden". Microsoft har også innsett dette, og lanserer en ny oppdatering som varsler deg med en liten melding når en tittel du spiller er i ferd med å forlate tjenesten.

En advarsel kan også være en liten trøst for dem som nettopp har startet sin reise i et mammutspill, men som et plaster på såret får du også tilbud om å kjøpe spillet selv til en rabattert pris på 20 %. Et litt mer langsiktig alternativ er også tilgjengelig, noe som betyr at du bare kan legge til tittelen på ønskelisten din og deretter motta et lignende varsel når og hvis spillet etter hvert kommer tilbake til Game Pass.

Har du opplevd at ditt nåværende spill har forsvunnet fra Game Pass?