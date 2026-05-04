Xbox antyder nok en gang at bakoverkompatibilitet kan gjøre comeback

For fem år siden sluttet Microsoft å legge til bakoverkompatible spill fra den originale Xboxen og Xbox 360 til Xbox One og Xbox Series S/X. Årsaken var at det rett og slett hadde blitt for vanskelig og komplisert å håndtere gamle lisensrettigheter. Til tross for dette dukket det for en måned siden opp hint om at Microsoft hadde ombestemt seg og kanskje hadde planer om å legge til enda flere spill likevel, akkurat i tide til merkets 25-årsjubileum i høst.

Vi vet ikke sikkert før tiden er inne, men vi merker oss at Jason Ronald, visepresident for Next Generation Xbox, nå informerer brukerne via sosiale medier om at "det finnes et community-drevet nettsted der du kan komme med dine ønsker" om hvilke eldre Xbox-spill de mener bør legges til på listen over bakoverkompatible titler.

Han er en av de personene som er tettest knyttet til Xbox bakoverkompatibilitet, og har jobbet med dette helt siden begynnelsen. Det faktum at han nå faktisk oppfordrer folk til å sende inn forespørsler, vil neppe redusere spekulasjonene om flere bakoverkompatible Xbox-spill, eller hva tror du?