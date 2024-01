Xbox-appen er nå oppdatert med "berøringskontroller

HQ

Microsoft er i ferd med å utvikle støtte for berøringsskjermkontroller i Xbox-appen for Android og iOS. Det betyr at du snart kan fjernstyre konsollen og spille Xbox-titler med smarttelefonen din uten en kontroller.

Prinsippet er det samme som for Xbox Cloud Gaming, der det legges til et grensesnitt i appen som simulerer kontrollens knapper direkte på skjermen. Støtte er allerede implementert for et stort antall titler på plattformen, inkludert Hades, Minecraft Dungeons og Yakuza: Like a Dragon.

Selv om mange kanskje foretrekker å spille med en kontroller, er det helt klart et fremskritt å kunne nyte Microsofts enorme bibliotek av titler via Xbox, kun ved hjelp av en mobiltelefon.

Foretrekker du å spille på en berøringsskjerm eller med en kontroller?