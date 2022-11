Xbox avslører fantastiske Black Friday-tilbud

HQ

Black Friday var i utgangspunktet en måte for amerikanske butikker å trekke folk til butikkene etter Thanksgiving og en start på julesalget, men det som ofte er årets beste tilbudsdag har etter hvert blitt et fenomen i mange andre land også. Årets utgave starter egentlig ikke før den 25. november, men i kjent stil venter de færreste helt til da. Deriblant Microsoft.

For selskapet har nå offenttliggjort en lang lang blog som markerer starten på årets Black Friday-salg for Xbox. Denne inkluderer en oversikt over alle tilbudene du kan ta nytte av frem til 30. november, og her er det mange godbiter du kan få for en billig penge. Bare for å nevne noen:

Dette er bare en bitteliten del av mange fantastiske tilbud, så du må gjerne dele dine anbefalinger i kommentarfeltet.