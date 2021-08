Xbox avslører Xbox Stereo Headset for billig penge

HQ

I februar kunngjorde Microsoft at de laget et eget trådløst Xbox-headset, og det viste seg å være ganske bra. Derfor er det hyggelig å høre (hehe) at vi som foretrekker ledninger har noe spennende i vente også.

Microsoft har nå lagt ut det som kalles Xbox Stereo Headset til forhåndsbestilling. Dette vil bare koste 699 kroner. Enkelt sagt får du mye av det samme som Xbox Wireless Headset med dette, bare at den "Wireless"-biten strykes. Dermed venter det nok glimrende lyd og komfortabelt design for en ganske billig penge den 21. september.