Xbox bekrefter at Activision Blizzard-spill kommer til Game Pass i 2024

Noen dager før Microsoft offisielt kjøpte Activision Blizzard King sa sistnevnte at vi ikke skulle forvente å se deres nye spill bli lagt til Game Pass før i 2024. Nå er det på tide for Xbox-sjefen å klargjøre ting ytterligere.

Phil Spencer kom nemlig på besøk til den nystartede The Official Xbox Podcast, og brukte mesteparten av ukens episode på å svare på spørsmål om at Activision Blizzard King nå er en del av Xbox Game Studios. Dette inkluderte spørsmålet om når vi kan forvente å se Crash Bandicoot 4: It's About Time, Diablo IV, Singularity, Call of Duty-spill og alle de andre flotte tingene i ABKs bibliotek komme til Game Pass. Han gjentok det de har sagt en stund og forklarte hvorfor:

"Da vi var ferdige med Bethesda var det et stort øyeblikk. Vi kunne legge ut en rekke spill fra den gamle katalogen og feire historien deres. Sannheten med Activision Blizzard King er at den regulatoriske prosessen tok så lang tid - og ærlig talt var det mye usikkerhet i den prosessen helt frem til en uke før vi avsluttet det, eller den uken da CMA endelig kom med sin beslutning - at vi ikke var i stand til å komme inn og jobbe, med hovedsakelig Activision og Blizzard i dette tilfellet, på den gamle katalogen.

Så nå som avtalen er i boks begynner vi med det arbeidet. Men det er arbeid. Og jeg tror Activisions Twitter (...) la ut noe om 2024. Jeg tror det stemmer. Jeg skulle gjerne sett at det kom en slags hemmelig feiring i løpet av de neste par ukene. Det er det ikke. Når vi tenker på de nye spillene som er der vil jeg være ærlig med folk. Hvis vi skulle legge dem inn i abonnementet i år ville jeg sagt det til folk. Og jeg vet at noen vil bli skuffet over det."

For å gjøre en lang historie kort: Ikke forvent at noen store Activision Blizzard King-spill blir lagt til i Game Pass før 2024. Spencer er imidlertid smart nok til å gjøre det klart at oppkjøpet av ABK vil komme Xbox-, PC-, mobil- og Cloud-spillere til gode på lang sikt:

"Dette oppkjøpet er definitivt langsiktig, så det faktum at vi ikke kommer til å legge til en rekke spill i Game Pass fra dag én er en liten nedtur, men jeg er veldig spent på fremtiden, og jeg vil bare være ærlig med folk om at det er der vi er."

Vil du at alle Activision Blizzard-spill skal legges til Game Pass på én gang neste år, eller vil du se dem spredt over en lengre periode?