Xbox bekrefter at eksklusive spill kommer tilbake

Asha Sharma har vært veldig opptatt siden hun erstattet Phil Spencer som leder for Microsofts spilldivisjon tidligere i år. Hun har sagt alle de riktige tingene, men har også begynt å ta grep ved å gjøre Game Pass billigere. Da er det ganske forståelig at det også har gått rykter om at Xbox skal lage eksklusive spill igjen, ettersom mange har tryglet om det. Nå høres det ut som om det faktisk vil skje.

Matt Booty og Asha Sharma har delt en lang melding de sendte til alle Xbox-ansatte i dag, og den er fylt med alle slags detaljer om hvordan ting vil forandre seg og bli bedre under deres ledelse. De innrømmer at "nye funksjoner på konsoll har vært mindre hyppige. Vår tilstedeværelse på PC er ikke sterk nok. Prisene blir vanskeligere for folk å holde tritt med. Og kjerneopplevelser som søk, oppdagelser, sosiale tjenester og personalisering føles fortsatt for fragmentert. Utviklere og utgivere ber også om mer: bedre verktøy, bedre innsikt," og at alle disse tingene vil bli forbedret i fremtiden.

Det er etter alle disse mer konkrete eksemplene vi får følgende hint om hvilke andre ting som vil endres:

"Underveis vil vi revurdere vår tilnærming til eksklusivitet, windowing og AI, og dele mer etter hvert som vi lærer og bestemmer oss."

Ikke akkurat noe en skriver uten grunn når du vet at dine mest ... ivrige fans virkelig vil ha eksklusive Xbox-spill igjen, så det blir interessant å se når dette skjer og hvilket spill som vil markere den offisielle tilbakekomsten til eksklusive spill.

Tror du Xbox vil gå tilbake til eksklusive spill før eller etter Project Helix, deres neste generasjons maskin, lanseres?