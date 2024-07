Xbox bekrefter at Game Pass blir dyrere og får nytt nivå

HQ

At Xbox Game Studios-spill skulle bli tilgjengelige på PlayStation- og Nintendo-konsoller var ikke de eneste ryktene om endringer som fikk internett til å gå amok tidligere i år. Vi har også hørt rykter om at Game Pass skal endres med en prisøkning, nye nivåer og mer. Nå er det på tide å se hvordan folk reagerer på bekreftelsen av sistnevnte.

Windows Centrals Jez Corden har nemlig fått bekreftet fra Microsoft at Game Pass vil gjennomgå flere endringer i løpet av de kommende ukene og månedene:



Xbox Game Pass for konsoll vil bli erstattet av et nytt nivå kalt Xbox Game Pass Standard. Dette vil bare gi deg tilgang til Microsofts tidligere utgitte spill, da det ikke vil inkludere førstepartsspill på lanseringsdagen lenger. Standard vil koste $ 14.99 per måned.



De av dere som allerede abonnerer på Xbox Game Pass for konsoll, vil beholde det, så du vil fortsatt få Xbox Game Studios-spill på dag én og lignende. Det er imidlertid allerede for sent å abonnere på dette nå, ettersom nye medlemmer ikke får muligheten fra og med i dag. Fra 12. september vil eksisterende abonnenter kunne stable Xbox Game Pass for konsoll i opptil 13 måneder. Hvis du allerede har mer enn 13 måneder stablet, vil du ikke bli påvirket av dette.



Xbox Game Pass Ultimate vil ikke bli endret, men det vil få sin forventede prisøkning. Den nye prisen blir 179 kroner per måned i stedet for dagens 139 kroner.



Da er det en selvfølge at PC Game Pass også blir dyrere, og går fra 99 kroner til 119 per måned.



Xbox Game Pass Core (den som erstattet Xbox Live Gold) vil fortsette å koste 99 kroner per måned, men et årlig abonnement går fra 599 kroner til 649 kroner.



Vi har blitt fortalt at de nye prisene vil tre i kraft den 12. september, så det kan være lurt å forlenge abonnementet ditt "billig" mens du kan.

Hva synes du om disse endringene? Er de verdt det for Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones and the Great Circle og mer?