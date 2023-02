Xbox bekrefter at Game Pass skader salg av spill

HQ

Det er ingen tvil om at Xbox Game Pass og PC Game Pass er de beste tilbudene innen spill for oss forbrukere, men utviklere som gjør disse avtalene med Microsoft har delt noen veldig forskjellige tanker om det. Xbox-sjef Phil Spencer hevdet at det å være på Game Pass faktisk hjalp spill med å selge mer i 2018, men det er ikke tilfelle. Ikke nå lenger i hvert fall.

De fine folka over hos GamesIndustry.biz har sett UK Competition and Markets Authoritys foreløpige rapport om Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King, og den inkluderer følgende uttalelse:

"Microsoft sendte også inn at den interne analysen viser en [redigert] % nedgang i basisspillsalget tolv måneder etter at de ble lagt til Game Pass."

Selv Activision har gjort sin frykt for det klart tidligere, da rapporten også sier at Call of Duty-utgiveren trodde at å slippe titlene sine på Game Pass ville:

"(...) alvorlig kannibalisere B2P [buy-to-play] salg, spesielt i tilfelle av nyere utgivelser."

Gir mening, ikke sant? Jo da, jungeltelegrafen vil åpenbart føre til noe salg og kanskje flere som abonnerer på Game Pass. Suksessen til Hi-Fi Rush på Steam er det siste eksemplet på det, men å ha nærmere 30 millioner Game Pass-abonnenter som får spill "gratis" vil åpenbart skade de fleste titler når det gjelder salgstall. De eneste spørsmålene er: hvor mye betales utviklerne og/eller utgiverne for å bringe spillene sine til Game Pass, og hvor mange bruker mer på mikrotransaksjoner og slikt for å støtte spill som tar dette tilbudet?