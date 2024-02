Xbox bekrefter ny stor showcase i juni

HQ

Kveldens Official Xbox Podcast-episode ble ikke bare brukt til å bekrefte at verken Starfield eller Indiana Jones skal komme til PlayStation, men også at vi skal få vite om ny maskinvare og kommende spill i en stor Showcase-sending når sommeren kommer.

Dette blir utvilsomt en sending som ligner veldig på det vi har fått fra Xbox Game Studios de siste årene, så det er langt fra noen overraskelse at Microsoft vi får en ny Xbox Showcase en gang i juni.