Xbox bekrefter nye nestegenerasjons konsoller i samarbeid med AMD

Til alle som tror at Microsoft kanskje beveger seg bort fra konsollmarkedet, har Sarah Bond andre ting å si. I en video som ble delt tirsdag ettermiddag, kunngjorde presidenten for Xbox et partnerskap med AMD for å drive "deres neste generasjons maskinvareoppstilling", og spesifiserte "på tvers av konsoll, håndholdt, PC, sky og tilbehør".

Microsoft er fast bestemt på å bringe "neste generasjons grafikkinnovasjon for å låse opp et dypere nivå av visuell kvalitet og oppslukende spillopplevelser", drevet av AI.

Men selv om det eksplisitt sies at Microsoft vil komme med nye, neste generasjons konsoller, insisterer de på sin idé om å ha den samme Xbox-opplevelsen på konsoller, PC eller andre enheter med Cloud Gaming, "ikke låst til en enkelt butikk eller bundet til en enhet". I stedet legger de til at Windows må være den viktigste plattformen for spill.

Det er kanskje mange år til vi får se den nye Xbox-generasjonen, men den beste nyheten av alle er at Microsoft vil sørge for at de vil "opprettholde kompatibiliteten med ditt eksisterende bibliotek av Xbox-spill", noe som tar opp en av de største bekymringene til Xbox-spillere som har kjøpt digitale spill siden Xbox 360.