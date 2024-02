Xbox blir ikke heldigital - skal fortsatt selge fysiske spill

HQ

Noe av det største vi fikk vite da Microsoft kjempet mot FTC om oppkjøpet av Activision Blizzard King i fjor var at førstnevnte på et tidspunkt planla å lansere en diskløs Xbox Series X i andre halvdel av 2024. I tillegg la Microsoft tidligere i år ned en rekke studioer som var ansvarlige for å levere spill til fysiske butikker, så det var forståelig at mange fryktet at selskapet ville satse heldigitalt. Heldigvis er det ingen grunn til å bli bekymret ennå.

Stephen Totilo hadde gleden av å snakke med Phil Spencer - Microsofts spillsjef - under DICE Awards forrige helg, og fikk vite at Xbox ikke har planer om å forlate fysiske medier i nærmeste fremtid. Selv om de fleste kjøp er digitale i dag, sier Spencer at strategien deres "ikke er avhengig av at folk går over til å kjøpe alt digitalt og kvitter seg med fysiske medier, det er ikke en strategisk ting for oss."

Totilo benyttet også anledningen til å spørre om en eventuell lansering av en ny diskløs Xbox Series-konsoll i fremtiden, og selv om Spencers svar var ganske vagt, høres det definitivt ut som om den nye Xbox Series X-en og/eller en mid-gen-oppgradering ikke vil ha en diskstasjon:

Vi leverer spill fysisk og digitalt, og vi følger egentlig bare med på hva kundene gjør. Og jeg tror jobben vår med å drive Xbox er å levere de tingene som flertallet av kundene ønsker. Og akkurat nå kjøper majoriteten av kundene våre spill digitalt (...) Spillkonsoller har på en måte blitt den siste elektroniske forbrukerenheten som har en disk, og dette er et reelt problem, bare med tanke på antallet produsenter som faktisk bygger disker og kostnadene forbundet med dem. Og når du tenker på hvilke elementer vi skal sette i en konsoll - og ettersom det blir færre leverandører og færre kjøpere - har kostnadene for stasjonen en innvirkning."

Ganske fornuftig svar - selv om vi har sett flere eksempler på hvorfor en heldigital fremtid kan ødelegge for oss de siste årene. Hva må endres for at du skal droppe fysiske medier helt?