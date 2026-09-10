Xbox-brukere vil snart kunne tilpasse oppstartsanimasjonen etter eget ønske

HQ

Microsoft har via Xbox Wire kunngjort at de i dag har lansert en rekke nye funksjoner for Xbox Insiders (som får teste nye funksjoner og gi tilbakemelding før de blir sluppet for allmennheten).

Disse inkluderer muligheten til å vise frem fem «merker» du er spesielt stolt av på profilsiden din, samt en forbedret lokal søkefunksjon for prestasjoner. Remote Play-funksjonen er også forbedret, slik at du kan spille spillene dine via skyen i høyere oppløsning enn før, og hvis du har en høyhastighetsinternettforbindelse, kan du til og med laste ned spill mens du spiller via skyen.

Kanskje den mest uventede, men likevel morsomme funksjonen Microsoft hadde å tilby i denne oppdateringen, er imidlertid muligheten til å tilpasse konsollens oppstartssekvens ved å bruke sekvenser fra tidligere Xbox-konsoller. Dessverre er ikke Xbox og Xbox 360 tilgjengelige som alternativer (men vil forhåpentligvis bli lagt til senere), men det nye «We Are Xbox»-alternativet, samt Xbox One, Xbox One X og Xbox Series S/X, er det. Du kan også velge om du vil ha lyd når du starter opp Xboxen din.

Til slutt vil det også komme nye (fremdeles hemmelige) forbedringer av Party-funksjonen, samt bedre talekvalitet når du chatter.

Det er uklart når disse funksjonene vil bli lansert for publikum, men det tar vanligvis mellom én og tre måneder.