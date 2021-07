Xbox byr på 90-tallsnostalgi i musikkvideo

Xbox Game Studios leverte den artigste traileren på E3-messen med The Outer Worlds 2, og nå har Microsoft gitt oss enda en reklame litt utenom det vanlige.

For selv om Xbox faktisk ikke fantes før tusenårskiftet har Microsoft laget en Xbox All Access-reklame som er en ganske spesiell remix av R&B-gruppen All-4-One sin "I Swear"-slager fra 1994. Låten heter nå "It's All There", noe som skyldes at musikkvideoen promoterer Xbox All Access-programmet hvor du kan kjøpe en Xbox Series og Xbox Game Pass Ultimate uten å betale alt med en gang.