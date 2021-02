Xbox Canada lager en Xbox Series X av solid is

Du ser på Annonser

Det er vinter og veldig kaldt i store deler av Europa og selvfølgelig Canada. Et land mest kjent for kalde vintre, lønnesirup, ishockey, ekstrem høflighet og merkelig utseende i South Park. Nå har Xbox Canada ut av det blå publisert et bilde av en tre fot høy og over 90kg tung isskulptur av en Xbox Series X med tilhørende kontroller.

Vi vet ikke hvor mange teraflops den har, eller hvordan man kobler den til TVen, men vi regner med at det skal ekstremt mye til for å overopphete den. Se den selv på bildet under.