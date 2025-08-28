Xbox Cloud Gaming fungerer nå med lavere Game Pass-nivåer

HQ

Xbox utvisker linjene mellom konsoll- og PC-tilbudet ytterligere. En ny oppdatering har blitt annonsert for Game Pass, en oppdatering som vil gjøre Cloud strømmeteknologi tilgjengelig for de lavere nivåene av Game Pass, både Core og Standard, samtidig som dørene åpnes for å gi tilgang til PC-versjoner av spill på Game Pass, uavhengig av plattformvalg, gjennom Cloud -systemer.

I et innlegg på Xbox Wire bekreftes det at du ikke lenger trenger å betale for toppkategorien Ultimate på Game Pass for å få tilgang til Cloud i fremtiden. Eller rettere sagt, det vil du snart ikke, ettersom utrullingen begynner med Xbox Insiders og tilsynelatende til slutt vil komme til allmennheten.

Xbox forklarer hvorfor dette skjer: "Vi utforsker alltid flere måter å gjøre Xbox-opplevelsen din sentrert rundt deg - ditt innhold, fordeler og spillestil. Derfor gjør vi det enklere å nyte spillene du elsker, uansett hvor du er, og på hvilken som helst enhet."

Når det gjelder oppdateringen av PC-versjonen, vil du via Cloud -systemer nå også kunne spille PC-versjonen av Game Pass -titler på konsollen eller Windows håndholdte enheter, alt som en del av Xbox' innsats for å "utvide biblioteket ditt og gjøre det enklere å hoppe inn i favorittspillene dine på flere skjermer."

Kommer du til å sjekke ut Cloud nå som det er lettere å få tilgang til?