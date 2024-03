HQ

Xbox Cloud Gaming har nå støtte for tastatur og mus for en rekke spill. Hvis du er medlem av Xbox Insiders og befinner deg i Alpha Skip-Ahead-sirkelen, kan du teste denne funksjonen før den lanseres for fullt.

Den nåværende listen over spill med støtte for mus og tastatur er som følger:



Fortnite (kun nettleser)



ARK Survival Evolved



Sea of Thieves



Jordet



Halo Infinite



Atomic Heart



Kjent problem: Det er problemer med å veksle mellom gamepad (kontroller) og mus og tastatur under strømming av spill.



Sniper Elite 5



Deep Rock Galactic



High on Life



Zombie Army 4 Dead War



Gears Tactics



Pentiment



Doom 64



Age of Empires 2



Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå inn på Xbox' hjemmeside. I andre Xbox-nyheter ser det ikke bra ut for konsollenes fremtid, ettersom Phil Spencer begynner å bli bekymret for spillenes fremtid og om konsollene kan henge med.