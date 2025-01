Xbox Cloud Gaming utvides til LGs nyeste smart-TV-er

HQ

Microsoft har avslørt at Xbox Cloud Gaming snart vil være tilgjengelig på LGs nyeste Smart TV-modeller, noe som gir deg skybasert spilling direkte inn i stuen uten behov for en konsoll. Spillere som abonnerer på Xbox Game Pass Ultimate vil kunne strømme et stort bibliotek av spill gjennom LGs innebygde Gaming Portal. Mens funksjonen vil være tilgjengelig på de nyeste modellene, er det fortsatt usikkert om eldre LG-TV-er vil motta oppdateringen, selv om Microsoft lover å dele mer informasjon snart.

Dette følger Xbox' vellykkede utrulling av Cloud Gaming på utvalgte Samsung TV-er, og markerer et viktig skritt fremover i den voksende trenden med spilling uten dedikert maskinvare. Med nettskybaserte spilltjenester i rask utvikling kan spillere nå nyte spillopplevelser av høy kvalitet uten noe mer enn en smart-TV og en kontroller. Hvorvidt dette blir den nye standarden for gaming eller bare en forbigående trend, gjenstår å se.

Teknologien fortsetter å flytte grenser, så hva tror du - vil skybaserte spilltjenester noen gang erstatte behovet for tradisjonelle konsoller, eller har den ekte konsollen fortsatt et avgjørende fortrinn?