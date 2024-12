Xbox Countdown Sale 2024 har nå offisielt startet

HQ

Det har vært mange spillsalg i det siste. I løpet av Black Friday-perioden hadde både Microsoft og Sony sine vanlige salg, og det var knapt over før Sony fulgte opp med et salg for å feire PlayStations 30-årsjubileum, mens Microsoft hadde et The Game Awards-salg.

Og nå er det tid for mer av det samme, når Microsoft sparker i gang sitt Xbox Countdown Sale 2024, nyttårssalget. Dette er det største salget de har i hele år, så det er mange gode tilbud. Vi har plukket ut tolv favoritter til deg på gode spill som du kan spare en god slant på, med både gamle og nye spill i varierende sjangre.



Alan Wake II - 50 % rabatt (kr 24,99 / 29,99)



Avatar: Frontiers of Pandora - 60 % avslag (kr 29,99 / 27,99 €)



Elden Ring - 40 % avslag (kr 35,99)



Giana Sisters: Twisted Dreams Director's Cut - 80 % avslag (kr 2,39)

Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition - 40 % avslag (£18,74 / €21,24)

Mega Man Legacy Collection - 67 % avslag (kr 3,95 / 4,94)



Mortal Kombat 1 Khaos Reigns Kollection - 75 % avslag (kr 12,49 / 14,99)

Robocop: Rogue City - 60 % avslag (kr 19,99 / 23,99)



Sonic Origins Plus - 60 % avslag (kr 13,99 / 15,99)



Star Wars: Squadrons - 95 % avslag (kr 1,74 / 1,99 €)



Smurfene: Mission Vileaf - 90 % avslag (kr 2,09 / € 2,49)



Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - 65 % avslag (£13,99 / €15,74)



Hvis du finner noen av dine egne favoritter på listen, som du kan se her, synes vi som vanlig at du skal fortelle det til andre Gamereactor-lesere i kommentarfeltet. Deling er omsorg, og det er tross alt snart jul.