Fable og Forza Horizon 6 skal vise gameplay på Xbox Developer_Direct senere i januar

Vi visste allerede at Microsoft ville følge tradisjonen med å ha en Developer_Direct-sending i januar, men nå har vi fått et Xbox Wire-innlegg som bekrefter flere detaljer om den.

Sendingen, som starter klokken 19 den 22. januar, vil vise mye mer gameplay fra og avsløre flere detaljer om Xbox sine egne Forza Horizon 6 og Fable, samt Game Freak sitt Beast of Reincarnation. Alle tre er satt til å lanseres i løpet av 2026.

Med det sagt har disse sendingene ofte også inneholdt et fjerde, hemmelig spill. Nå inneholder ikke annonseringsbildet en fjerde plass som tidligere år, men dette kan jo bare være for å holde spenningen. Det skal uansett bli et meget interessant show med tanke på at undertegnede liker tanken på mer Fable.