Xbox er det største formatet for Call of Duty: Black Ops 6

I ni år har flertallet av Call of Duty-spillere vært på PlayStation, men det ble aldri noe tiårsjubileum, for nå avslører Microsofts spillsjef Phil Spencer i et intervju med Game File at det nok en gang er på Xbox du finner flest Call of Duty-spillere med Call of Duty: Black Ops 6.

Dette er første gang siden 2014 og Call of Duty: Advanced Warfare at dette har skjedd, og den største forklaringen er selvfølgelig Game Pass. Black Ops 6 er som kjent inkludert i abonnementet, noe som betyr at mange nye eller gamle spillere har valgt å gi serien en sjanse (noe utvikleren Treyarch tidligere har sagt i intervjuer) og sannsynligvis at noen med flere formater rett og slett har valgt å fokusere på Xbox.

Med tanke på det høye salget av ulike mikrotransaksjoner og sesongkort i Call of Duty-serien, kan man mistenke at dette er et resultat som Microsoft er svært fornøyd med.