Xbox er interessert i å utvide samarbeidet med kinesiske spillselskaper

Representanter for Xbox-teamet har gjentatte ganger uttalt at de gjerne vil ha flere asiatiske studioer, spesielt japanske. De fikk endelig et med oppkjøpet av Bethesda, Tango Gameworks, som merkelig nok ble lagt ned kort tid etter lanseringen av det vellykkede Hi-Fi Rush.

Men drømmen lever tydeligvis videre, og de siste årene har kinesiske spillutviklere begynt å gjøre seg bemerket i bransjen. Kanskje er det derfor Microsoft nå ser ut til å ønske å styrke båndene til Kina, som Hazzador Gamin bemerker på Threads.

Tilsynelatende leter Microsoft spesielt etter en leder for forretningsutvikling, og skriver at "Xbox Partnerships & Business Development team ansetter en China Business Development Lead for å jobbe med partnere over hele Asia" for å "lede forretningsutviklingsaktiviteter med spillutgivere og utviklere i regionen."

Det er en lang liste med arbeidsoppgaver, og et viktig punkt er å "lukke Xbox-, Windows-, Game Pass- og eventpartnerskap med utgivere og utviklere."

Det vil selvfølgelig ta en stund før vi ser effekten av dette, men det er tydelig at fokuset ligger på Kina akkurat nå. Studioene deres nøyer seg ikke lenger med å være støtteutviklere for japanske og vestlige selskaper, men har nylig gitt ut store hits som Black Myth: Wukong og Wuchang: Fallen Feathers, og dette er tilsynelatende noe som er kommet for å bli.