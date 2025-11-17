Xbox er vertskap for en Partner Preview-showcase den 20. november

HQ

Det gikk rykter om at et Xbox-arrangement skulle finne sted senere denne uken, og nå har dette nettopp blitt bekreftet.

I et innlegg på Xbox Wire avsløres det at en Xbox Partner Preview vil bli arrangert 20. november, og at dette vil være et show der vi får se mer fra IO Interactives 007 First Light, Eclipse Glows Tides of Annihilation, og Tarsiers Reanimal. Selv om disse tre spillene vil være hoveddelen av denne retten, antyder Xbox at det er mer på menyen, som vi også blir fortalt :

"Dette showet vil inneholde nyheter om kommende spill fra partnere, inkludert IO Interactive, Tencent og THQ Nordic, pluss noen helt nye avsløringer og Game Pass-kunngjøringer."

Når det gjelder de nøyaktige tidspunktene for showet, begynner det klokken 18:00 GMT/19:00 CET den 20. november, og du kan få med deg handlingen etter hvert som den utspiller seg på Xboxs YouTube- og Twitch-kanaler (med ASL-alternativer også til stede).