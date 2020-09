Xbox Family App ute nå til Android og iPhone

Du ser på Annonser

Microsoft har nå sluppet en app som heter Xbox Family App til både Android og iOS, som støtter Xbox One og selvfølgelig kommende Xbox Series X og S. Med denne får foreldre full kontroll over barnas Xbox-bruk, og kan dermed få oversikt over hva de gjør online samt se hvem de snakker med.

Flere detaljer om dette finner du på Xbox.com og nedlastningslenker til Android og iOS finner du her.