Xbox' far ble invitert til Microsofts hovedkvarter av Asha Sharma

Asha Sharma hadde knapt tiltrådt som ny sjef for Xbox da Larry "Major Nelson" Hryb ropte på henne og ba om å få snakke med henne. Flere tidligere Xbox-figurer dukket også opp og kommenterte henne, men en Xbox-figur som har holdt en lav profil og vært ganske kritisk til merkevaren, er skaperen av den, Seamus Blackley.

Han forlot imidlertid alt som hadde med Xbox å gjøre i 2002, og driver nå en populær Bluesky-konto som handler om å bake brød basert på historiske og arkeologiske prinsipper. Nå har han imidlertid blitt trukket inn i rampelyset etter at Asha Sharma inviterte ham til Xbox-hovedkvarteret, og han skriver :

"Nylig hadde jeg den fantastiske - og likevel veldig bisarre - opplevelsen av å besøke Xbox HQ som besøkende. Jeg hadde blitt invitert av Asha, som viser seg å være veldig kul, til å ta en tur og henge litt."

Vi vet ikke hva dette handler om, men en sannsynlig gjetning er at det er mer knyttet til Xbox' 25-årsjubileum i høst enn at Sharma søker forretningsråd. Forhåpentligvis får vi vite mer om ikke altfor lang tid, som Blackley også skriver:

"Jeg kommer nok til å snakke mer om det en annen gang."