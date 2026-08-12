Xbox får to skikkelig kule Gears of War: E-Day -kontrollere

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Mange forventet nok at et spill som Gears of War: E-Day ville bli ledsaget av en ny Xbox-kontroller, og rykter om dette dukket opp tidligere i sommer. Nå er de offisielt annonsert, og spørsmålet er om standardversjonen kanskje er en av de beste temakontrollerne noensinne.

For de av dere som virkelig ønsker noe ekstra, finnes det også en versjon tilgjengelig via Xbox Design Lab, der du kan tilpasse komponentene slik du vil og velge blant et utvalg av unike design. Microsoft beskriver kontrollerne som «inspirert av symbolene, arrene og slagene som preget menneskehetens krig mot Locust-horden», og du kan se nærmere på dem både i en trailer og på bildene nedenfor.

Standardkontrolleren er tilgjengelig nå, mens Design Lab-versjonen lanseres 30. september. Hvis du vil bestille en med en gang før de blir utsolgt, kan du blant annet gjøre det via Xbox Store.