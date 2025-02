Xbox sin februar-oppdatering er klar for nedlastning

HQ

Microsoft har nå begynt å rulle ut februar-oppdateringen til Xbox, og med den kommer det som vanlig flere nye funksjoner. Den største av dem er imidlertid ikke direkte relatert til konsollen, men skyspill.

Nå kan du nemlig opprette en lenke når du spiller, slik at du kan invitere andre til å bli med deg. Dette gjør det mulig å sende invitasjoner til de som kjører Xbox via for eksempel en smart-TV eller en nettleser.

En annen nyhet er at Microsoft nå har utvidet listen over spill du kan strømme via skyen til å inkludere Kingdom Come: Deliverance II, Tomb Raider IV-VI Remastered, og flere andre. Hvis du eier disse spillene, kan du spille dem så lenge du har en god tilkobling.

Til slutt har de lagt til noe de kaller Network Quality Indicator Update som "vil bidra til å diagnostisere potensielle nettverksproblemer under strømmede spilløkter" og noen verktøy for å stille inn de analoge pinnene. Du kan lese mer om alt dette på Xbox Wire.