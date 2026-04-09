Xbox forbedrer Achievements

Xbox-teamet har jobbet på høygir den siste måneden, og har kunngjort planer om å utvide den allerede bransjeledende bakoverkompatibiliteten, fikse problemer med Quick Resume, avduke Project Helix og arrangere en Xbox Partner Preview.

Og tilsynelatende er de ikke ferdige ennå, for nå er det på tide med den neste store tingen, og det er noe fansen har etterspurt veldig lenge. Det er endelig på tide med en større overhaling av Achievements. Foreløpig gjelder dette bare for medlemmer av Xbox Insider-programmet, men det tar vanligvis bare en måned eller to før det slippes til alle.

Nyheten presenteres via Xbox Wire, og vi kan blant annet se frem til en visuell oppfriskning "med et nytt utseende og følelse, inkludert oppdaterte ikoner og animasjoner når du låser opp klassiske eller sjeldne prestasjoner," og artikkelen fortsetter med å nevne at "Varsler vil også matche din egendefinerte farge, noe som gjør at hver opplåsing føles mer personlig."

En annen funksjon mange har etterspurt, er muligheten til å skjule Achievements. Poengene vil fortsatt telle, men hvis du bare har en enkelt Achievement i et spill du ikke likte (eller som du er flau over...), kan du nå fjerne den fra listen din, eller hvorfor ikke bare la dine stolteste Achievements dukke opp i en veldig strømlinjeformet liste?

En annen ny funksjon er at spill du har fullført maksimalt vil bli fremhevet på en spesiell måte, slik at du og andre raskt kan se dine beste prestasjoner, og Microsoft sier at dette gir deg "en rask, oversiktlig måte å feire fullføring på."

Ganske mange svært etterspurte funksjoner på en gang, med andre ord. Den fortsatt relativt nye Xbox-sjefen Asha Sharma forklarer på X hvorfor ting går så raskt akkurat nå, og avslører at hun har startet et team som er spesielt fokusert på Xbox-fellesskapets ønsker. Med andre ord er det sannsynligvis mer å komme med.

Forhåpentligvis vil det ikke ta lang tid før vi alle får ta en nærmere titt på alle disse oppfriskede prestasjonene, men i mellomtiden, hva synes du om alt dette?