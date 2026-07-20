Xbox forklarer at verken enkeltspillerspill eller flerspillerspill er underlagt strenge eksklusivitetsregler

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Selv om det hadde sirkulert hint og rykter lenge før forrige måneds Xbox Games Showcase, ble mange likevel overrasket over kunngjøringen om at «Clockwork Revolution» og « Gears of War: E-Day skulle bli konsolleksklusive for Xbox. Dette kom etter at selskapet tydeligvis hadde fokusert på utgivelser på flere plattformer i en stund, og det var forventet at de ville utvide denne strategien ytterligere.

I intervjuer og pressemeldinger etter denne kunngjøringen har det blitt opplyst at det vil komme flere eksklusive titler i fremtiden, og en mye omtalt rapport tyder på at det først og fremst er enkeltspillerspill som vil bli eksklusive. Men kanskje er ikke dette noe som er hugget i stein. Strategiansvarlig Matthew Ball fortalte GamesRadar at Xbox-sjef Asha Sharma mener eksklusive titler er nødvendige for å få folk til å kjøpe Xbox:

«Asha mener at for å bygge en plattform, må man ha eksklusive tjenester og programvare – i dette tilfellet spill. Og for å få plattformen vår tilbake til jevn vekst, trenger vi en pålitelig strøm av eksklusive spill.»

For de som håper at alle flerspillerspill vil være tilgjengelige på flere plattformer fra nå av, er dette ikke noe han forplikter seg til; det ser snarere ut til å handle først og fremst om «store live-service-titler». På den annen side er det heller ingen garanti for at alle enkeltspillerspill vil være eksklusive, selv om det er en god tommelfingerregel:

«Jeg ville ikke fokusere for mye på enkeltspiller. Jeg tror det er en god tommelfingerregel, men det er absolutt ikke noe som er hugget i stein.»

Teamet vil prøve å gjøre det klart for fansen hva planen er fremover, men kort sagt høres det ut som om det i stor grad vil avgjøres fra sak til sak, der flerspillerspill definitivt kan bli eksklusive, mens enkeltspillerspill kan bli utgitt på flere plattformer.