Xbox forventer en billigere PlayStation 5 Slim i år

HQ

Ryktene om en slankere PlayStation 5 har versert i over et år, men tok virkelig fyr da Insider-Gaming-grunnlegger Tom Henderson rapporterte at det kommer en PS5 med avtakbart diskdrev i år. Dette har tydeligvis ført til at Microsoft har gravd litt selv.

I et av de nye publiserte dokumentene fra rettssaken mellom Activision Blizzard King/Microsoft og FTC, som forventes å få en dom i morgen, sier Microsoft at de "forventer" at Sony lanserer en såkalt PlayStation 5 Slim i år:

"PlayStation selger på samme måte en rimeligere Digital Edition til 399,99 dollar, og det

forventes å lansere en PlayStation 5 Slim senere i år til samme reduserte pris."

Det er umulig å si om dette er en referanse til Hendersons rapport, de andre ryktene eller hva Microsoft selv har funnet ut, men det er uansett interessant. Spesielt når det også nevnes en PS5 Pro lenger ned i artikkelen når de prøver å overbevise dommeren om at forbrukerne ikke bryr seg om ytelse:

"PlayStation tilbyr i dag to ulike versjoner av PlayStation 5 - en med Blu-Ray-spiller for fysiske medier (Standard) og en uten (Digital) - og forventes å lansere ytterligere differensierte Pro- og Slim-modeller i nær fremtid. Disse modellene skiller seg fra Xbox-tilbudene."

PS5en med avtakbart diskdrev skal visstnok fortsatt lanseres i september, så vi trenger ikke vente lenge på en offisiell avduking og på å se om Microsofts prisforventninger stemmer eller ikke.