Xbox Game Pass blir mye billigere

En uke har gått siden den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma, sa at Game Pass er for dyrt. Hun har sagt ganske mange ting siden hun erstattet Phil Spencer, men nå er det på tide å handle.

Microsoft avslører at Game Pass Ultimate får et priskutt i dag. Det er ikke et lite kutt heller, for Game Pass Ultimate faller fra $ 29.99 til $ 22.99 i måneden. mens PC Game Pass går fra $ 16.49 til $ 13.99 i måneden.

Det er imidlertid en hake, fordi vi også blir fortalt at dette betyr at Call of Duty-spill ikke blir med i Game Pass Ultimate eller PC Game Pass ved lansering lenger fra og med i år. De vil i stedet bli lagt til Game Pass Ultimate og PC Game Pass ett år etter lansering.

Vil du skaffe deg Game Pass nå, og hva synes du om at Call of Duty ikke lenger lanseres på tjenesten?