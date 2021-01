Xbox Game Pass byr på meget gode spill fremover

Du ser på Annonser

I helgen bestemte Microsoft og Remedy seg for å være tidlig ute og avsløre at Control blir en del av Xbox Game Pass på PC førstkommende torsdag. Nå har tiden kommet for å få resten av listen, og det viser seg at finnenes spill ikke er det eneste knallgode som kommer fremover:



Control til PC den 21. januar



Desperados III til Android, konsollene og PC den 21. januar



Donut County til Android, konsollene og PC den 21. januar



Outer Wilds til Android den 21. januar



Cyber Shadow til Android, konsollene og PC den 26. januar



The Medium til Xbox Series og PC den 28. januar



Yakuza 3 Remastered til Android, konsollene og PC den 28. januar



Yakuza 4 Remastered til Android, konsollene og PC den 28. januar



Yakuza 5 Remastered til Android, konsollene og PC den 28. januar



Som vanlig må noen spille fjernes også, og denne gangen er det dessverre i alle fall tre gode spill som sier takk for seg den 1. februar: