Xbox Game Pass Core lanseres i dag

I juli rapporterte vi at Microsoft endelig hadde bestemt seg for å gjøre det rette og avslutte Xbox Live Gold-abonnementet etter mange år med skuffende Games with Gold (de månedlige titlene som var inkludert i tjenesten). I stedet får vi Xbox Game Pass Core, som virker som et mye bedre tilbud.

Hovedattraksjonen er fortsatt onlinespilling, men abonnentene får også et utvalg på 36 titler å velge mellom, og flere av dem er virkelig gode indiespill og AAA-spill. Listen vil bli oppdatert med nye titler noen ganger i året, og det er dette du kan velge mellom hvis du begynner å abonnere på Xbox Game Pass Core - som lanseres i dag:

Det er også andre fordeler med Xbox Game Pass Core-abonnementet, blant annet rabatter på videospill, som du kan lese mer om på Xbox Wire. Microsoft sier også at det kan være variasjoner i listen i enkelte land.