Xbox Game Pass endrer ikke måten folk spiller på

Xbox Game Pass ser fra utsiden ut til å være en rungende suksess. Spesielt for forbrukere, ettersom det gir ut de nyeste spillene for en månedlig avgift, noe som betyr at hvis du til og med spiller bare et par helt nye titler i året, har du i hovedsak fått pengene dine verdt fra abonnementet.

Men ifølge en fersk studie av Newzoo (via TheGamer) fant firmaet at det ikke var noen forskjell i måten Game Pass-abonnenter engasjerte seg med spill sammenlignet med PlayStation-spillere. Xbox-forbrukere spiller ikke nødvendigvis flere spill enn PlayStation-brukere, og de spiller heller ikke i flere timer.

"Til tross for all innsatsen Microsoft har gjort med Game Pass - oppkjøpet av mange studioer og lanseringen av spill av svært høy kvalitet i Game Pass, har vi slitt med å finne betydelig, annerledes atferd sammenlignet med spillere på PlayStation," sa Emmanuel Rosier, Newzoos direktør for markedsinformasjon, i Game Wise-podcasten. "Så vi ble litt overrasket over at det ikke var en synlig 'Game Pass-effekt' på spillernes atferd."

Rosier påpekte at studien bare så på spill som ble spilt i mer enn to timer, noe som kan tyde på at Game Pass-brukere plukker opp, men ikke holder seg til mange titler. Rosier frykter dessuten at store spill som Call of Duty: Black Ops 6 kan bli kannibalisert av Game Pass, ettersom inkluderingen av dem i tjenesten kan føre til mindre interesse og salg.