Xbox Game Pass Essential utvides med ni klassiske spill

HQ

For Xbox-brukere som ikke er interessert i å ha tilgang til massevis av Game Pass-titler og stort sett bare ønsker å spille noen få favoritter på nettet, er Xbox Game Pass Essential det beste og rimeligste alternativet (£6,99/€8,99 per måned, selv om du kan få det billigere hvis du kjøper flere måneder på en gang) for å gjøre det.

Men selv med Essentials får du en ganske omfattende samling på rundt 60 spill, inkludert Deep Rock Galactic, Fallout 4 og Stardew Valley. TrueAchievements har nå notert at flere spill har blitt lagt til listen (en offisiell kunngjøring skal komme snart, men vi har bekreftet at dette er riktig), nemlig :



Blinx: The Time Sweeper



Iron Brigade



Jet Refuelled



Kameo: Elements of Power



Massive Chalice



Max: The Curse of Brotherhood



Neon Abyss



Perfect Dark Zero



Stacking



Vi anbefaler på det sterkeste å sjekke ut Rares Kameo: Elements of Power og Stacking fra Double Fine, som begge er spill i toppklasse. For rent akademiske formål er Blinx: The Time Sweeper er også interessant (et ganske dårlig plattformspill, men Blinx ble av mange sett på som Microsofts svar på Crash, Mario og Sonic), og det samme gjelder Perfect Dark Zero, som er det siste spillet med Joanna Dark, kanskje for alltid.