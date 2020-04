Xbox Game Pass har over ti millioner abonnenter

Xbox Game Pass er en fantastisk spilltjeneste, og uansett hvor mange spill en har eller ikke har, så tilbyr tjenesten noe nytt å sjekke ut. Den er også et kjempegodt utgangspunkt for de som nettopp har kjøpt seg en Xbox for første gang, som ikke vil bruke for mye penger på spill til den. Det er ikke bare små indietitler og eldre spill som ligger der heller. Og neste uke kommer for eksempel Red Dead Redemption 2 til Xbox Game Pass.

Det er tydelig at mange digger tjenesten, og Microsofts CEO Satya Nadella avslørte (via gamesindustry.biz) at tjenesten har nådd over ti millioner abonnenter.

Ved siden av det har Xbox Live sett nærmere 90 millioner aktive brukere forrige kvartal, og xCloud har allerede flere hundre tusen aktive beta-testere.