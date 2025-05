Xbox Game Pass kan bli dyrere - det ryktes at nok en prisøkning er på vei

HQ

Etter å ha kunngjort en prisøkning for konsoller, tilbehør og spill, går det nå rykter om at en ny prisøkning for Game Pass er nært forestående. Dette kommer fra den velkjente innsideren Shinobi602, som ga et sarkastisk svar på ResetEra i en diskusjon der Game Pass ble nevnt som "skånet".

Hvis det er sant, vil dette markere den andre prisøkningen for den en gang svært rimelige tjenesten på relativt kort tid. Det er imidlertid fortsatt uklart nøyaktig når denne ryktede prisøkningen vil bli implementert, eller hvor mye den månedlige kostnaden vil øke.

Betaler du for øyeblikket for Game Pass, og har du et personlig pristak der du føler at det ikke lenger er verdt å abonnere?