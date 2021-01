Xbox Game Pass passerer 18 millioner abonnenter

Du ser på Annonser

Xbox Game Pass er ikke bare en stor suksess for Microsoft, tjenesten forblir også et stort fokus for selskapet fremover. Det er ikke så rart når man tenker på at antallet aktive abonnenter stadig vokser for hvert kvartal.

Nylig fremla Microsoft deres finansresultater (via GameSpots Eddie Makuch), og her fremgår det at Xbox Game Pass nå har passert 18 millioner abonnenter.

Dette er en markant økning, for ved utgangen av april i fjor sa Microsoft at de hadde nådd 10 millioner abonnenter, og i september nådde de 15 millioner. Det vil nok vokse langt mer de kommende årene ettersom Xbox Game Studios nå har hele 15 utviklingsstudioer som fokuserer på å levere flotte spillopplevelser, som også utgis på Xbox Game Pass.

