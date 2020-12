Xbox Game Pass setter rekorder og får streaming på PC og iOS snart

Du ser på Annonser

Microsoft var raskt ute med å si at Xbox Game Pass hadde en fantastisk november, og at Xbox Series-konsollene hadde tidenes beste lansering for selskapet. Nå har vi fått litt mer konkrete detaljer.

Jerret West, "Corporate Vice President" for Microsoft Gaming, forteller at Xbox Game Pass-aktiviteten var over det dobbelte i forrige måned enn samme periode i fjor. Dette sier han blant annet skyldes Xbox Series S siden over førti prosent av nye Xbox-brukere valgte den billigste varianten.

Rekorden vil nok uansett ikke vare lenge, for West avslører også at det vil bli mulig å streame spill på PC og iOS en gang i løpet av våren.

Til slutt tipser han om at de har minst én annen spennende nyhet å komme med på The Game Awards natt til fredag, så vi får se om det er The Initiative sitt hemmelige spill, Senua's Saga: Hellblade II, oppgraderinger av elskede spill på Xbox Series eller noe annet som venter.