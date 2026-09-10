Xbox Game Studios for å gi ut Kojima Productions’ Physint
PlayStation Studios hadde tidligere vært oppført som utgiver av Kojimas spionthriller, men Xbox Game Studios har tilsynelatende nå overtatt.
Xbox Game Studios har kunngjort at de vil «utvide samarbeidet» med Kojima Productions «utover OD» og gi ut spion- og actionthrilleren Physint. Spillet har tidligere vært nært knyttet til PlayStation Studios, men de ser nå ut til å være ute av bildet igjen: hva dette vil bety for den annonserte PlayStation 5-versjonen av spillet, er foreløpig ukjent.
Som Xbox-sjef Asha Sharma forklarte: «Skaperne har valg om hvor og hvordan de skal realisere ideene sine. Vi er beæret over at Kojima-san har valgt XBOX for å samarbeide med Kojima Productions om Physint. Hans ambisjon om å utfordre konvensjonene gjenspeiler den typen kreativitet vi ønsker å støtte hos XBOX.»
I tillegg til arbeidet med «OD» og nå « Physint, vil Xbox Game Studios og Kojima Productions også samarbeide om filmprosjekter og TV-serier «for å bringe nye historier til et bredere publikum».
Hva synes du om denne ganske overraskende utviklingen rundt « Physint?