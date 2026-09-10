Xbox Game Studios for å gi ut Kojima Productions’ Physint

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Xbox Game Studios har kunngjort at de vil «utvide samarbeidet» med Kojima Productions «utover OD» og gi ut spion- og actionthrilleren Physint. Spillet har tidligere vært nært knyttet til PlayStation Studios, men de ser nå ut til å være ute av bildet igjen: hva dette vil bety for den annonserte PlayStation 5-versjonen av spillet, er foreløpig ukjent.

Som Xbox-sjef Asha Sharma forklarte: «Skaperne har valg om hvor og hvordan de skal realisere ideene sine. Vi er beæret over at Kojima-san har valgt XBOX for å samarbeide med Kojima Productions om Physint. Hans ambisjon om å utfordre konvensjonene gjenspeiler den typen kreativitet vi ønsker å støtte hos XBOX.»

I tillegg til arbeidet med «OD» og nå « Physint, vil Xbox Game Studios og Kojima Productions også samarbeide om filmprosjekter og TV-serier «for å bringe nye historier til et bredere publikum».

Hva synes du om denne ganske overraskende utviklingen rundt « Physint?