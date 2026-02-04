Xbox Game Studios jobber med et militært skytespill med skrekk og sci-fi-tema

HQ

Microsoft ser ut til å ha et travelt år foran seg med Forza Horizon 6, Fable, Gears of War: E-Day og Halo: Campaign Evolved, men de har tydeligvis mange flere prosjekter på gang, ikke minst de som er annonsert. Det ser ut til at ett av dem kan være en litt annerledes tittel, nemlig et skrekkspill med militærtema.

Dette ble avslørt av en tidligere Xbox Game Studios-ansatt via LinkedIn-profilen hans (takk Tech4Gamers), der vi blant spillene han har vært involvert i, finner et "Unannounced Sci-Fi/Military/Horror First-Person-Shooter", som han jobbet som Sr. Narrative Director på. Det er oppført som et spill han jobbet med etter Microsoft Flight Simulator (utgitt i 2020), så det ser ut til å være et ganske nytt spill, som ikke bør forveksles med Gears of War: E-Day, ettersom det ikke er førstepersons, mens Halo: Campaign Evolved neppe kan kalles skrekk-tema.

Vi vet ikke hvem som utvikler det, men studioer som MachineGames, Id Software, Treyarch og The Coalition kommer til å tenke på. Om noen av disse er involvert, får vi vite når/hvis spillet faktisk blir annonsert.

Vi kan også legge til at den samme personen oppgir at han også har jobbet med et "Unannounced Open-World Fantasy RPG" hos Xbox Game Studios. Dette prosjektet er også ukjent, og studioer som Bethesda, Blizzard, Ninja Theory og Obsidian Entertainment ville alle passe bra.

Vi krysser fingrene for at et av dem vil bli presentert på et av sommerens mange arrangementer, men inntil da må vi bare vente og se.