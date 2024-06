Xbox Games Showcase 2024s største fravær

HQ

Xbox Games Showcase har allerede gått inn i historien som en av de mektigste og mest varierte i denne nye E3-æraen. Forventningene var høye til hva Sarah Bond, Phil Spencer og hele selskapet skulle avsløre for spillere for fremtiden. Ikke bare for å sementere deres langsiktige plan med Game Pass, men for å gjenopprette tilliten til et fellesskap av spillere som i økende grad var skeptiske til Xbox-plattformen, spesielt i kjølvannet av nylige oppsigelser av ansatte og nedleggelser av studioer.

Xbox trengte å gjøre et sprut, og vi tror virkelig det gjorde det, men vi kunne ikke unngå å savne noen kunngjøringer på konferansen. Derfor har vi samlet en liste over de store fraværende fra Xbox Games Showcase, og undersøkt (så mye som mulig) den nyeste informasjonen om hver av dem.

1. Everwild (Rare)

Rares neste originale IP ble først annonsert i 2019, og siden den gang har utviklingen gått ganske stille for seg. Det ser ut til at Sea of Thieves har holdt teamet veldig opptatt, ettersom dette prosjektet har støtt på tekniske utfordringer. Utviklingen av PS5-versjonen av Sea of Thieves har sikkert ikke hjulpet heller, selv om nylige rykter antyder at det fortsatt er på sporet, og Xbox fastholder på sitt nettsted at det vil komme til nåværende Xbox-konsoller og Game Pass.

2. Det neste Halo (343 Industries)

Ja, vi vet at det ikke finnes noen offisiell bekreftelse på at et nytt Halo er under utvikling, men vi vet alle hva som foregår. Det er uklart om det er en nummerert sjette del eller en reboot (alt er basert på usammenhengende informasjon og rykter), men vi vil nødig tro at Xbox har glemt sin viktigste franchise. Det eneste som er klart for oss er at gårsdagens konferanse ville ha vært mye mer komplett hvis vi hadde sett bevis på liv fra Halo, og vi er fortsatt smarting fra fraværet.

3. Contraband (Avalanche Studios)

Husker du Contraband? Det var en av Xbox Game Studios' store satsninger under E3 i 2018. Det var tilsynelatende en veldig forhastet kunngjøring, ettersom det bare så vidt hadde startet utviklingssyklusen. Det har gått seks år siden traileren som lovet oss en åpen verden-samarbeidsopplevelse, men Avalanche Studios har ikke sagt et ord om det. Selv om personer som Tom Henderson hevder at det "fortsatt lever" (noe som slett ikke er betryggende), er det sannsynlig at Contraband har blitt offer for den nåværende krisen i bransjen, spesielt etter Avalanches permitteringer og nedleggelsen av to kontorer de siste ukene.

4. OD (Kojima Productions)

Mange av oss ble overrasket over å ikke se Hideo Kojima ta scenen direkte fra sin gode venn Geoff Keighley på kvelden av Summer Game Fest, men vi var sikre på at grunnen var at Overdose (eller OD) sparte kortene sine til Xbox Games Showcase-presentasjonen, ettersom det er planlagt som en Xbox-eksklusiv. Men i går var showet over, og det var ingen tegn til verken den japanske kreative eller spillet. Er det noen grunn til å bekymre deg? Ikke i det hele tatt. Kojima er veldig aktiv på sosiale medier, og vi vet at han turnerer verden rundt på jakt etter kjente fjes å inkludere i OD. Dessuten ble spillet offisielt avduket for verden på The Game Awards i fjor, så vi har fortsatt en lang vei å gå.

5. Project: MARA (Ninja Theory)

Ok, dette var kanskje ikke det beste tidspunktet for Ninja Theory å vise frem sin nye skrekk-IP, med Hellblade II som fortsatt ulmer, men det hadde vært en lettelse å se selv en kort teaser på arrangementet, og det forsterker ideen om at studioet er "ute av skogen". Project Mara ble avduket for fire år siden, og vi vet at Xbox har gitt grønt lys til et nytt prosjekt hos Ninja Theory. Vil det tunge maskineriet nå være i bevegelse med spillet? Kanskje. Vi tilgir deg for dette.

6. Towerborne (Stoic Studio)

Så vidt vi kan lese på Xbox sin side, er Towerborne fortsatt satt til å slippes i 2024. Det virker rart da, at action-eventyret fra Stoic ikke engang fikk et nikk på Xbox Games Showcase. Folk spilte det i fjor på Gamescom, og med tanke på den gode troen Stoic bygde opp med The Banner Saga, skulle man tro at spillet er stort nok og klart nok til i det minste å vises i et par minutter. Tilsynelatende ikke. La oss bare håpe at dette ikke betyr noe dårlig for utviklingen/utgivelsen.

7. Ara: History Untold (Oxide games)

Xboxens svar på Civilisation, Ara: History Untold, er et 4X-strategispill som ser ut til å ta et skudd mot kongen, laget av eksperter på sjangeren. Vi spilte det i fjor på Gamescom, og likevel fikk det ikke sjansen til en visning her. Igjen, merkelig med tanke på at det en gang dukket opp som en av Xboxs største utgivelser for dette året.

8. Clockwork Revolution (inXile Entertainment)

Vi fikk seriøse Bioshock-vibber da det først ble avslørt i fjor, og dette året føltes som det perfekte tidspunktet for å finne ut mer om InXiles Clockwork Revolution. Likevel, uten noe nikk i år, vil spørsmålene våre bli ubesvart en stund til, ser det ut til. I motsetning til de tidligere par oppføringene ovenfor, hadde i det minste denne ikke et utgivelsesvindu vedlagt.

9. The Outer Worlds 2 (Obsidian Entertainment)

Ok, denne er litt mer av en ønskedrøm, spesielt med tanke på at Obsidian allerede jobber med Avowed som skal slippes i år, men det hadde vært fint å vite at studioet har flere jern i ilden. The Outer Worlds 2 var ikke nødvendigvis en sannsynlig visning, men det er en vi forventer å se en gang snart. Tross alt, med The Elder Scrolls VI fortsatt år og år unna, kommer Obsidian til å stole på å gi oss RPG-fans noen gode spiser for tiden til Tamriels retur.

10. Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)

Er det i det hele tatt et spillutstillingsvindu hvis du ikke har folk som skriker etter det evig unnvikende Hollow Knight: Silksong. Mange tror det vil bli vist neste gang på en Nintendo Direct, men med tanke på at det sist dukket opp under Xbox-presentasjonen i 2022, var det noen forventninger i går kveld også. Dessverre ble det ikke slik i går kveld, noe som førte til ytterligere fortvilelse blant Team Cherrys fans, da det ser ut til at enda et år kan gå uten noen vesentlige nyheter.

Bonus: Xboxs håndholdte konsoll

Vi ønsket å spare til slutt prikken over i-en som i går var "så nær" å bli avduket da Sarah Bond snakket om fremtiden for maskinvare. Til slutt viste hun bare de nye Xbox Series-modellene til neste jul, men gjentok mantraet om å spille Game Pass-spill "hvor som helst". Kom igjen Sarah, bare fortell oss om det virkelig skjer, slik at vi kan begynne å spare, OK?