Xbox Games Showcase bekreftet til 8. juni, etterfulgt av The Outer Worlds 2 Direct

To måneder gjenstår før (tidligere) E3-uken, og Microsoft har vært den første til å bekrefte en spillutstilling. Det blir søndag 8. juni, på det vanlige stedet, 10 AM PT (det er 18:00 BST, 19:00 CEST), samme dag og klokkeslett som Microsoft har gjort E3-konferanser i mange år.

Det blir som vanlig en Xbox Games Showcase. Og det ser ut til at det store spillet de vil fokusere på i år er The Outer Worlds 2, ettersom en spesiell Direct vil følge umiddelbart etter at Xbox Showcase avsluttes, akkurat som de gjorde med Starfield for noen år tilbake og Call of Duty: Black Ops 6 i fjor, med The Outer Worlds 2 er et annet RPG som kommer fra Avowed-skaperen Obsidian, og forhåpentligvis lanseres i år.

"I år vil showet kun være digitalt - vår livestream vil gi deg alt du trenger å vite om hva som er det neste for Xbox, uansett hvor i verden du ser på", sier Microsoft. YouTube-videoer og den offisielle Xbox Podcast vil følge med mer informasjon om spillene som vises frem for Xbox Series X/S, PC og kanskje andre konsoller ... og plattformer, inkludert deres nye håndholdte enheter.

Husk at to dager før Xbox Games Showcase, den 6. juni, kommer Summer Game Fest tilbake med nok en to timer lang konferanse. Og som vi fikk vite i forrige uke, lanserer Nintendo Switch 2 den 5. juni, så det blir en travel uke her på Gamereactor, men vi kommer til å jobbe hardt for å gi deg all informasjonen du trenger å vite om fremtidens spill.