Xbox Games Showcase er satt til 9. juni

Microsoft har (heldigvis) bekreftet nøyaktig dato og klokkeslett for Xbox Games Showcase denne sommeren. Arrangementet vil finne sted kl 18:00 BST / 19:00 CEST den 9. juni, og som tilfellet var med fjorårets show, vil det bli fulgt opp av en annen showcase, selv om denne er litt mer hemmelighetsfull.

Det andre showet er ikke eksplisitt bekreftet, men The Verge bemerker at det vil være relatert til 2024s Call of Duty -spill, som hevdes å være Black Ops Gulf War.

Når vi snakker om dobbeltarbeidet med show, uttaler Microsoft og Xbox: "Dette vil også være vårt første Showcase med spill fra vår portefølje av studioer på tvers av Activision, Blizzard, Bethesda og Xbox Game Studios, i tillegg til titler fra våre tredjepartspartnere."

Når det gjelder hva vi forventer at showet skal omfatte, vil de store utgivelsene som er planlagt for andre halvdel av 2024 uten tvil være til stede, inkludert Indiana Jones and the Great Circle, Avowed, og Ara: History Untold, men uten tvil kan vi også se frem til noen få andre prosjekter som har blitt ertet tidligere, for eksempel Fable, Diablo IV utvidelse, kanskje Starfield Shattered Space utvidelse, og noen andre godbiter fra fjorårets show, pluss en samling velkomne indies.

