Xbox Games Showcase: Extended annonsert for torsdag

Selv om Microsoft hadde sin E3-konferanse på søndag og viste mer fra både Halo Infinite og Forza Horizon 5 i går, er de fortsatt ikke helt ferdige med E3-relaterte nyheter. Microsoft har presentert ytterligere ett event som går av stabelen klokken 19:00 den 17. juni, kalt Xbox Games Showcase: Extended.

Denne ledes av Parris Lilly, kjent fra Kinda Funny Xcasts og Gamertag Radio, og vi kan forvente samtaler med flere store førstepartsutviklere:

"We are also excited to announce the upcoming Xbox Games Showcase: Extended. This special showcase, hosted by Kinda Funny Xcast's and Gamertag Radio's, Parris Lilly, will air on Thursday, June 17 at 10:00 AM PT. It will feature conversations with developers from studios like Double Fine, Obsidian, Ninja Theory, Rare, and our talented dev partners from around the world."