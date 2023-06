Xbox Games Showcase vil tydeligvis vise mer gameplay enn PlayStation Showcase

HQ

Noe av det Alex, Ben og undertegnede var mest skuffet over i PlayStation Showcase-sendingen i mai, var at det var for mange CG- eller filmtrailere. Det høres ut som om Microsoft ikke vil gjøre den samme feilen.

Aaron Greenberg, visepresident for Xbox Games Marketing, uttalte følgende da en Twitter-bruker tok opp spørsmålet om hva slags trailere vi får se på Xbox Games Showcase 11. juni:

"Ingen av førsteparts-spillene våre i showet er fullstendige CG-trailere. Alt er enten in-game-opptak, in-engine-opptak eller in-game-opptak med noen filmsekvenser. Alle trailerne våre vil bli merket slik at det forhåpentligvis er tydelig for fansen."

Ikke overraskende med tanke på at Microsoft også ble kritisert for å ha for mange CG-trailere i sommershowet sitt for noen år siden, men det er likevel hyggelig å få en bekreftelse. Det reiser imidlertid ett spørsmål: Hvilke spill kommer til å vise gameplay, og hvilke kommer bare til å være in-engine? Vi vet allerede at Forza Motorsport vil vise gameplay, og at vi får se mer av Senua's Saga: Hellblade II er helt sikkert. Hva med Avowed, Gears 6, MachineGames' Indiana Jones, Fable og andre spill som vi har sett CG-trailere for før eller som ikke har blitt annonsert ennå? Fortell gjerne hva du tenker i kommentarfeltet.