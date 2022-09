Xbox Games with Gold kuttes til to middelmådige spill i oktober

HQ

Etter en liten stund med rykter for noen måneder siden bekreftet Microsoft at Games with Gold ville slutte ha å med Xbox 360-spill, og dermed kuttes ned til to spill hver måned. Dette fikk mange til å håpe at spillene vi faktisk får blir vesentlig bedre enn det vi har fått en god stund nå. Det virker ikke slik.

Microsoft avslører at det er Windbound som blir Xbox Games with Gold i hele oktober, mens Deluxe Edition av Bomber Crew blir tilgjengelig fra den 16. oktober - 15. november.