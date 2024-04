Xbox gir Game Pass Core-medlemmer tre flotte spill gratis neste uke

HQ

Da Microsoft bekreftet at Xbox Live Gold endelig skulle legges ned sa de at samlingen av "gratis" Game Pass Core-spill ville utvides to til tre ganger i året. Det ser ikke ut til at vi vil få mange nye titler om gangen, men kvaliteten er definitivt høy.

Microsoft avslører at Game Pass Core-medlemmer kan se frem til at Deep Rock Galactic, Superhot: Mind Control Delete og Wreckfest blir lagt til i biblioteket av "gratis" spill som du får som en del av abonnementet 23. april.

Det er åpenbart ikke alt, for vi er nå midt i april. Det betyr at tiden er inne for å kunngjøre hvilke spill som blir lagt til det høyere nivået av Game Pass i andre halvdel av måneden:



Orcs Must Die 3 på Cloud, konsoller og PC 17. april.



NHL 24 på konsoller 18. april



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes på Cloud, konsoller og PC 23. april



Another Crab's Treasure på Cloud, konsoller og PC 25. april



Manor Lords Game Preview) på PC 26. april



Have a Nice Death på Cloud, konsoller og PC 30. april



Noen spill vil som vanlig også forlate tjenesten 30. april: