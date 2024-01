Xbox gjør det enklere å finne gode indietitler

HQ

Microsoft har gjort en god innsats for å hjelpe indieutviklere og indiespill på ulike måter, blant annet med selvpubliseringsprogrammet ID@Xbox, flere indiearrangementer, tilbakevendende indiesalg og mye mer. Nå er det på tide med enda et initiativ for å hjelpe deg med å finne gode titler.

Som forklart på Xbox Wire har de nå startet noe de kaller Indie Selects på Xbox Store. Dette er en fane med fire kanaler, hvorav en av dem er Featured Indies. Dette er en "kuratert, dedikert samling i Xbox Store med indiespill valgt av ID@Xbox-teamet - sammen med støtte på våre sosiale kanaler og community-kanaler" - rett og slett utvalgte indiespill som fortjener å bli fremhevet. Hver onsdag kommer vi til å få nye indiespill å bla gjennom, så sjekk dem ut i ny og ne. Ingen av dem kommer til å være på Game Pass, så dette er virkelig spill du kanskje går glipp av ellers.

I tillegg til Featured Indies inneholder Indie Selects også andre, mer ukonvensjonelle anbefalinger som Games to Play With Your Cat, Games that Need a Laugh Track og Games for Evil Villains. Disse vil også bli byttet ut og gjøre det enklere å finne de herlige, uortodokse titlene som gjør indiespill så spesielle. Nedenfor kan du se hvordan det ser ut.