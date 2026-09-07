Xbox gjør skyspill enklere med TCL-TV-er

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For alle som ønsker å spille Xbox, finnes det mange måter å gjøre det på, selv uten en fysisk konsoll. For det første er plattformen tilgjengelig på PC, og vi har også muligheten til å spille via skyen. Nå hopper den kinesiske TV-produsenten TCL på denne trenden, og ifølge Xbox Wire vil Xbox-appen være tilgjengelig for nedlasting på TCL-TV-er, noe som gjør det mulig å spille Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day og Halo: Campaign Evolved selv uten konsoll eller PC.

Microsoft skriver:

«Vi ønsker å være der verden spiller. Det betyr å gi spillerne flere valgmuligheter når det gjelder hvordan og hvor de spiller, og gjøre Xbox-opplevelsene lettere tilgjengelige. Å bringe Xbox-appen til utvalgte TCL Smart-TV-er er et nytt skritt i den retningen. Sammen gjør vi Xbox-spilling mer tilgjengelig enn noensinne, slik at millioner av TCL-TV-brukere i mer enn 25 land kan nyte Xbox-spill på Smart-TV-ene de allerede eier.»

Som en advarsel bør vi imidlertid nevne at Microsoft i forrige uke kunngjorde at de vil begrense mengden skyspill som inngår i dagens Game Pass-abonnementer. Dette betyr at skyspillalternativet ikke er fullt så kostnadseffektivt som før, og at du kanskje må kjøpe ekstra timer hvis du spiller mye, men det er selvfølgelig en sjanse for at en annen abonnementsplan spesielt rettet mot skyspill vil bli introdusert i fremtiden.